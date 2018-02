Ireen Wüst verlangt intens naar haar eigen bedje

Het moet allemaal nog even wachten, want ze staan er toch maar mooi, voor een niet eens zo heel goed gevuld Olympisch Stadion. Met liefde, in de meeste gevallen. De een – Visser bijvoorbeeld, en Roest- omdat het de eerste keer is, en omdat alles dan mooi en leuk en spannend is. De ander – Wüst, Sven Kramer ook – omdat het misschien wel de laatste keer is, en omdat het besef er is dat de sport bestaat bij de gratie van de fans. Dat zegt Wüst tenminste, na afloop van de huldiging, als ze met engelengeduld camerateam na camerateam te woord staat. ,,Dit verkoopt de sport. Daardoor kunnen wij met zoveel schaatsers naar de Spelen. Het is fantastisch om hier al deze mensen te zien, die de hele middag voor ons in de kou hebben gestaan. Dat geeft een warm gevoel. ”



Waar niemand echt naar lijkt te verlangen, is natuurijs, terwijl dat de komende dagen toch volop voorradig is in Nederland. Kramer, De Jong en Roest zijn onverbiddelijk: ze zetten er hun ijzers niet op, hoe mooi het ook allemaal mag zijn. ,,Over twee weken is het WK”, zegt Kramer. ,,Ik moet trainen.”