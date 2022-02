Irene Schouten kent haar klassiekers in jacht op hattrick: ‘Nog één, Yvonne’

Door Pim Bijl



Toen Yvonne van Gennip naar drie gouden medailles schaatste in Calgary was Irene Schouten nog niet geboren, maar als ze net van het ijs is gestapt als afgetekende winnares van de 5000 meter plaatst Schouten haar prestatie al in historische context. ,,Nog één, Yvonne”, zegt ze met een knipoog in een vrolijk onderonsje met omhelzing op het middenterrein van de Ice Ribbon. De teammanager van de Nederlandse schaatsploeg schiet in de lach.



34 jaar geleden won Van Gennip de 1500, 3000 en 5000 meter en nu staat bij Schouten de teller op twee. Meteen na de streep heeft ze haar handen in de lucht gegooid, ze had het scherm niet nodig om te weten dat haar rit een rit van goud was. Maar echt buiten zinnen is ze niet. Zo’n half uurtje later vertelt ze redelijk rustig haar verhaal, als ze van camera naar camera loopt. Haar uitspraak ,,hé mop, ik heb effe interview met de NOS” - met haar vriend Dirkjan aan de lijn - is er een met eeuwigheidswaarde voor terugblikken.