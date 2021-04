Is het écht zo erg dat olympiërs voorrang krijgen als wij er straks allemaal lol van hebben?

Ja, columnist Thijs Zonneveld vond het niet zo lang geleden ‘een schande’ dat olympische sporters mogelijk versneld een prik zouden krijgen. Nu het zover is, kijkt hij er toch anders tegenaan. ‘Als je iets verder kijkt dan dat populistische, verongelijkte beeld, dan zie je dat de werkelijkheid net even anders is.’

Alsof er ooit een andere optie was. Alsof die olympische atleten op goed geluk naar Tokio zouden vertrekken. Laten we wel wezen: die voorrang bij vaccinaties zat er al maanden aan te komen. Net als de ophef die ermee gepaard gaat.

Ik heb geprobeerd om het een schande te vinden, net als het grootste deel van de rest van het land. Maar of ik er nu linksom, rechtsom, binnenstebuiten of achterstevoren naar kijk: het lukt me niet. Impopulaire mening: ik vind het eigenlijk niet zo raar dat atleten voorrang krijgen.

Eerst even een paar disclaimers. Ja, ik vind het ook volslagen ridicuul dat het héle vaccinatieproces zo langzaam verloopt. Het is alsof er over élke prik eerst wekenlang moet worden gedebatteerd, gepolderd en gebrainstormd in commissies vol met mensen die gemiddeld zes komma drie vergaderingen (en een paar bilaatjes) nodig hebben om iets te zeggen dat je ook in één appje kwijt kunt.

Quote Dat een paar honderd olympische sporters vóór de rest van de samenle­ving gaan. Da’s hard ja

En ja, het is een ramp dat we er nog steeds niet in geslaagd zijn om alle kwetsbare groepen te vaccineren. Ik snap dat het voor mensen uit die groepen op z’n zachtst gezegd nogal ruk is als je hoort dat de olympische sporters de komende dagen wél een vaccin in hun arm gedrukt krijgen. Het moet voelen alsof ze worden achtergesteld, alsof een paar kerngezonde fitboys en -girls hun prik jatten.

Maar als je iets verder kijkt dan dat populistische, verongelijkte beeld, dan zie je dat de werkelijkheid net even anders is. Er zijn nu zo’n tweehonderd sporters gekwalificeerd voor Tokio en in de komende maanden komen daar waarschijnlijk nog enkele tientallen bij. In totaal gaat het om een paar honderd vaccins. Dat stelt, op het grote geheel van miljoenen vaccins, niets voor. Het gaat uit de voorraad die er toch al is en ze worden gezet door de medische begeleiding van de sportkoepel. Ze nemen geen plek in van iemand anders in het reguliere proces, ze pikken geen tijd of ruimte in een priklocatie. In de praktijk is de impact op het hele vaccinatieproces nul.

Poll Het is terecht dat olympische atleten nu al worden gevaccineerd Ja

Nee Het is terecht dat olympische atleten nu al worden gevaccineerd Ja (34%)

Nee (66%)

Wat rest, is het signaal dat ermee wordt afgegeven. Dat een paar honderd olympische sporters vóór de rest van de samenleving gaan. Da’s hard ja. Zeker voor minder bevoorrechte groepen. Maar voor die paar sporters geldt: als ze nu niet gevaccineerd worden, dan gaan ze straks óf niet naar Tokio, óf met het risico dat ze ziek worden en anderen besmetten.

Tuurlijk, er er zijn nog duizend-en-één andere beroepen denkbaar die belangrijker zijn voor de samenleving dan profsporter. Maar hoeveel zijn er die aan miljoenen mensen zoveel plezier en vermaak geven? Is het écht zo erg dat er een paar honderd sporters voorrang krijgen zodat we er straks allemaal lol van hebben? Zij presteren in Tokio, wij vegeteren thuis op de bank voor de tv. Da’s qua besmettingsrisico ook een stuk gunstiger dan hutjemutje in de IKEA of de dierentuin.

