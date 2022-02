Jamaicaanse skiër in zevende hemel met laatste plaats bij reuzenslalom: ‘Heb al goud bij openingsceremonie’

Alexander (38) had voor de twee runs bijna 1 minuut en 10 seconden meer nodig dan winnaar Marco Odermatt. Zelfs de net voor hem geëindigde Indiër Arif Mohd Khan was ruim een halve minuut sneller. Maar de route naar de Spelen was voor Alexander, onder meer dj in een nachtclub van beroep, dan ook volkomen anders dan bijvoorbeeld voor Zwitsers of Oostenrijkers die van kinds af aan met besneeuwde bergen bekend zijn. “De eerste keer dat ik met skiën in aanraking kwam was toen ik door vrienden werd meegenomen voor een heli-skitrip. Ik zag ze ongelooflijke dingen doen en dacht: dat wil ik ook.”