Kiran Badloe nipt aan de leiding na tweede dag, Bouwmeester herstelt zich

Barty bij eerste olympische deelname direct uitgescha­keld, Murray verdedigt titel niet

25 juli De Australische Ashleigh Barty, die als eerste geplaatst was in het olympische tennistoernooi, is in de openingsronde uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld moest met 6-4, 6-3 haar meerdere erkennen in de Spaanse Sara Sorribes Tormo, de mondiale nummer 48.