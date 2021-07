Kiran Badloe wint vierde race en ligt weer op koers voor gouden medaille

Kiran Badloe heeft ook de vierde race in de RS:X-klasse gewonnen en is in het klassement gestegen naar de koppositie. De Nederlandse windsurfer had 30 seconden voorsprong op de Britse nummer twee in de race. Later vandaag worden nog twee races gevaren.