KNGU in hoger beroep tegen uitspraak kort geding Vincent Wevers

Marieke van der Plas, directeur KNGU: ,,De afweging om Vincent Wevers niet voor te dragen ligt veel breder dan de individuele arbeidsrelatie. We hebben ervoor gekozen om de crisis waar de turnsport in verkeert en de onrust die dit op breed vlak veroorzaakt zoveel mogelijk buiten het team te houden. We willen graag dat het hof de uitspraak in het kort geding toetst, omdat deze wat de KNGU betreft op meerdere punten niet juist is. Dat maakt een hoger beroep voor de KNGU - hoe ingrijpend ook – noodzakelijk.”