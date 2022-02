Koning Kjeld en koningin Ireen stralen met gouden medailles, Leerdam klaar voor 500 meter

Ireen Wüst (35) en Kjeld Nuis (32) zijn kamergenoten op deze Olympische Spelen en kunnen het goed met elkaar vinden. Nuis kijkt zelfs mee naar Nieuwe Buren, zo vertelde hij gisteren in onze podcast Hallo Peking . In het verlaten olympisch dorp in Peking namen de twee kampioenen op de 1500 meter vandaag nog even een momentje om hun gouden medailles goed vast te leggen.

Kimberley Bos staat na één middelmatige en één goede run zesde. Maar de verschillen zijn marginaal en omdat het gaat om constantheid, heeft ze zaterdag (13.30 uur) absoluut een medaillekans. Bos was tevreden met haar eerste twee runs en kijkt uit naar morgen. ,,Het veld zit dicht op elkaar, het is een spannende wedstrijd. Dat vind ik leuk en ik heb zin in morgen. We gaan kijken of we nog een stapje beter kunnen.”