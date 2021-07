Koning Willem-Alexander laat Olympische Spelen schieten

Sinds de Winterspelen van 1994 in het Noorse Lillehammer ontbrak Willem-Alexander alleen bij de Olympische Spelen van 2002 in Salt Lake City. Hij was toen op huwelijksreis met Máxima. Tussen 1998 en 2013 was hij lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sinds 2016 is hij erelid van dat gezelschap.



Vanwege de pandemie wordt geen publiek toegelaten bij de wedstrijden. In Tokio werd vorige week de noodtoestand uitgeroepen vanwege het snel stijgende aantal besmettingen.