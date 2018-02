Kramer heeft wat recht te zetten: 'Dat is geen geheim'

Kramer moet eerst aan de buitenlandse media uitleggen waarom Nederland nu eigenlijk zo goed is in schaatsen. Hij praat over het niveau van de commerciële ploegen, over de onderlinge concurrentie. Maar de Koreaanse verslaggevers zijn vooral geïnteresseerd in Kramers rol op de massastart, waar Seung-hoon Lee de topfavoriet is. Daar moet Kramer om lachen: hij heeft nog nooit een internationale massastart gereden. En voor hem is het ook niet het belangrijkste onderdeel van deze Spelen. Hij is voornamelijk vanwege unfinished business op de tien kilometer. ,,Dat is ook geen geheim. Maar het moet stap voor stap. Eerst de vijf, dan de tien.”



Op beide afstanden is hij favoriet. En dat beseft hij zelf maar al te goed. Dat is namelijk altijd zo. ,,Ik weet niet hoe het is om als underdog te racen. Het is altijd moeilijk te racen als een van de favorieten. Soms vergeet ik dat ik moet racen om te winnen, ik ben af en toe meer bezig met niet verliezen. Dan rij ik te verdedigend. Ik moet eigenlijk rijden alsof ik 18 of 19 ben: blind door een muur heen. Daarbij helpt ervaring niet altijd. Het geeft wel meer comfort. Ik vind racen nu leuker dan toen ik 23 was, in Vancouver. Toen was er veel druk en had ik er minder ervaring mee. Nu ben ik ouder, geniet ik meer. Maar alle races die ik hier rijd, die rijd ik vol om te winnen. De loting maakt niet uit, wat er hierna komt ook niet meer. Ik moet de races van mijn leven rijden.”