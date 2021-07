Kromowidjojo en De Boer naar finale, geen medaille estafettezwemmers

Na het goud in Londen eindigde ‘Kromo’ vier jaar later in Rio de Janeiro buiten de medailles op het kortste nummer. Ze werd toen zesde, op 0,08 seconde van het brons. De Nederlandse zwemploeg verliet Rio daardoor zonder medaille. In Tokio staat de teller al op twee zilveren medailles, beiden behaald door Arno Kamminga op de schoolslag.



De finale 50 meter vrije slag met Kromodiwdjojo staat 03.37 uur in de nacht van zaterdag op zondag op het programma.

Ook De Boer geplaatst

Bij de mannen wist Thom de Boer zich te plaatsen voor de finale 50 meter vrije slag. Hij zwom 21,78 in zijn halve finale en plaatste zich daarmee als achtste voor de eindstrijd. Jesse Puts bleef steken op 21,87 en werd uitgeschakeld.



Met 21,58 is hij de op vijf na snelste man van dit jaar, na Caeleb Dressel, Vladimir Morozov, Benjamin Proud, Michael Andrew en Florent Manaudou. Op Morozov na komt hij die sprinters zondag allemaal tegen. De finale 50 meter vrije slag bij de mannen is voorafgaand aan de vrouwenfinale om 03.30 uur.

Volledig scherm Thom de Boer. © ANP

Estafetteploeg zesde

In het olympische zwembad van Tokio heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg geen medaille kunnen veroveren op de 4x100 wissel. Kira Toussaint (rug), Arno Kamminga (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Femke Heemskerk (vrije slag) eindigden in de finale van dit nieuwe onderdeel van de Spelen als zesde in 3.41,25

Het goud was voor Groot-Brittannië, dat een nieuw wereldrecord liet noteren (3.37,58). China pakte het zilver (3.38,86), vlak voor Australië (3.38,95). Kamminga slaagde er dus niet in een derde medaille op de Spelen te winnen. De schoolslagspecialist pakte eerder zilver op de 100 en 200 meter.

Volledig scherm De Nederlandse estafetteploeg. © ANP

Heemskerk had vlak voor de finale van het estafettenummer eigenlijk ook in actie moeten komen in de halve finales van de 50 vrij, maar ze meldde zich daar voor af. De 33-jarige zwemster had zich net aan bij de laatste zestien geschaard en besloot zich daarom volledig te richten op de finale van de gemengde 4x100 wissel. Ranomi Kromowidjojo, die in de series deel uitmaakte van de ploeg, deed wel mee aan de 50 vrij.

Op de gemengde estafette zwemmen vrouwen en mannen door elkaar. Ieder land moet twee vrouwen en twee mannen opstellen. Ze mogen zelf weten hoe ze de vier onderdelen van de wisselslag verdelen, waardoor soms grote verschillen ontstaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.