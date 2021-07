Kromowidjojo skipt swim-off na slechte 100 meter: ‘Het was een shit-keuze’

Na haar zeer tegenvallende tijd in de series van de 100 meter vrije slag besloot Ranomi Kromowidjojo de swim-off voor een plek in de halve finale niet te zwemmen. De 30-jarige zwemster eindigde op het olympisch zwemtoernooi in Tokio met 53,71 seconden als gedeeld zestiende. door Natasja Weber

Kromowidjojo zou een één-tegen-één duel met Marie Wattel uit Frankrijk moeten uitvechten voor een plek in de halve finale. Daar zag ze direct vanaf.

,,Het was echt een shit-keuze”, lichtte Kromowidjojo toe. ,,Mijn hart zegt: op de Olympische Spelen moet je elke kans grijpen die je krijgt. Ik had alles gegeven en vind ook echt dat ik harder moet kunnen zwemmen dan 53,7. Maar ik weet ook dat het veld op de 100 vrij zo sterk en breed is. Je moet een 52’er zwemmen om in de finale te komen. Als rationele topsporter weet ik dat mijn kansen op de 50 vrij liggen. Daarom laat ik de 100 meter nu lopen.”

Haat-liefde

De olympisch kampioene van 2012 (50 en 100 vrij) heeft de laatste jaren een haat-liefdeverhouding met het koningsnummer. Op de EK van 2018 trok ze zich kort voor aanvang van de 100 vrij terug vanwege geringe medaillekansen. Afgelopen voorjaar verraste Kromowidjojo vriend en vijand met een toptijd van 53,13 seconden. In vier jaar tijd was ze niet meer zo snel geweest als in april op de Eindhoven Qualification Meet.

Kromowidjojo benadrukte woensdag dat ze zich ‘hartstikke goed’ voelt. Een verklaring voor haar matige optreden kon ze niet geven. ,,De race was niet goed, maar ik heb nog niet geanalyseerd waar het aan lag. Nee, ik denk niet dat ik hier een mentale tik aan overhoud richting de 50 vrij. Het is aan mij hoe ik hier mee omga. Ik voel me sterk en heb heel veel zin in die 50 meter.”

Volledig scherm Femke Heemskerk © Pro Shots / Thomas Bakker

Heemskerk wel door

Femke Heemskerk (33) veroverde met haar tijd van 53,10 (de negende tijd van het veld) wel een plekje in de halve finales. Heemskerk had gemikt op een 52’er. Die zal ze donderdag waarschijnlijk wel nodig hebben om - voor het eerst van haar leven - een individuele olympische finale te halen.

In de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag zijn de halve finales in het Tokyo Aquatics Centre, een dag later de finale.

Knipping zwemt Nederlands record

Op de 200 meter wisselslag heeft Arjan Knipping zijn eigen Nederlands record met 0,7 seconde verbeterd. De 26-jarige Knipping tikte aan in een tijd van 1.59,54. Dat was niet genoeg voor een plek in de halve finales van het olympisch toernooi.



Eerder deze Spelen deed debutant Knipping mee bij de 400 meter wisselslag. Ook daar waren de series het eindstation.

Volledig scherm Arjan Knipping. © AFP

