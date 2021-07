Kromowidjojo slaat swim-off af, Heemskerk wel door op 100 meter vrij

Lees hier alle ontwikke­lin­gen van dag 4 van de Olympische Spelen terug

27 juli Op dag vier van de Olympische Spelen zijn geen Nederlanders in de prijzen gevallen. Daardoor blijft de teller op drie zilveren plakken staan. Lees hier rustig alle belangrijke gebeurtenissen in Tokio terug. • Rachel Klamer knap vierde op triatlon • Zevende plek voor Kira Toussaint in finale 100 meter rugslag • Comeback van Britt Eerland bij tafeltennis • Handbalsters winnen ook tweede groepsduel • Judoka Frank de Wit uitgeschakeld, Franssen loopt brons mis • 3x3 basketballers uitgeschakeld in kwartfinale • Leeuwinnen treffen VS na nieuwe monsterscore • Hockeyers noteren zege tegen Canada