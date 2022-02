Kunstrijdster Lindsay van Zundert naar olympische finale: ‘Ik heb het beste van mezelf laten zien’

Lindsay van Zundert mag donderdag op de Olympische Spelen meedoen aan de vrije kür. De 17-jarige Nederlandse kunstrijdster noteerde dinsdag in het Capital Indoor Stadium op de korte kür een persoonlijk record van 59,24 punten. Dit seizoen was Van Zundert nog niet hoger uitgekomen dan 57,90.

Van de dertig deelneemsters mogen de beste 24 kunstschaatsers over twee dagen meedoen aan de vrije kür, waarna de medailles worden verdeeld.

Het is voor het eerst sinds 1976 dat een Nederlandse kunstrijdster aan de Olympische Spelen deelneemt. In Innsbruck won Dianne de Leeuw 45 jaar geleden een zilveren medaille. Dat Nederland een kunstrijdster afvaardigde was te danken aan de zestiende plaats die Van Zundert in maart vorig jaar behaalde bij de WK in Stockholm, met een totaalscore van 174,50 punten.

Van Zundert was tevreden, maar vooral ook opgelucht. ,,Dit is iets waar ik vooraf op hoopte. Mijn doel was om het beste van mezelf te laten zien. Dat heb ik zeker gedaan. Ik hoop dat ik in de finale ook iets moois neer kan zetten”, sprak de 17-jarige Van Zundert met een glimlach op haar gezicht. ,,Het was echt een hele opluchting. Vooral omdat ik toch terugdacht aan de EK van januari, waar mijn laatste sprong niet lukte. Nu lukte die wel. Er viel daardoor een last van mijn schouders.”

In januari van dit jaar wist Van Zundert zich bij de EK in Tallinn niet te plaatsen voor de vrije kür. Ze kwam op de korte kür niet verder dan de 27ste plek.



