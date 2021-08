Lavreysen blijft hongerig na tweemaal goud: ‘Ik ga voor Harries hattrick’

In een razendspannende finale wist Lavreysen goud op de sprint te winnen, waarmee hij zijn trainingsmaatje Jeffrey Hoogland naar het zilver verwees. ,,Ik moest niet normaal diep gaan”, sprak Lavreysen na afloop tegen de NOS. ,,In de eerste rit maak ik echt een fout. Ik lag de hele tijd voor en twijfelde om voluit te gaan, maar op dat moment kwam hij al keihard voorbij en kon ik hem niet meer inhalen.”



De eerste krachtmeting was dan ook een prooi voor Hoogland, waarop Lavreysen zijn veerkracht moest aanspreken. ,,In die tweede heat gebeurde bijna hetzelfde”, analyseerde hij achteraf. ,,Daarin gebeurde zoveel. We wisten allebei dat je hier heel moeilijk kan inhalen. En we weten van elkaar dat Jeffrey graag van kop rijdt en ik van achter. Ik had toch wel het idee dat ik hem op het laatste rechte eind kon pakken. In de eerste heat lukte dat niet en in de tweede nét wel.”



,,Dat gaf mij wel heel veel moed voor de derde rit, die overigens wel veel te snel erachteraan kwam”, vervolgde de kersverse olympisch kampioen op de sprint. Daarmee doelde hij op het programma, dat de sprinters slechts enkele minuten rust toestond in aanloop naar het beslissende duel. ,,Het was gewoon een wedstrijd om wie het friste was. Het waren bijzondere ritten. Echt bizar om zo een finale te rijden.”