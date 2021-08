Lavreysen blijft op koers voor ‘Harries Hattrick’, bittere pil voor Büchli

Lavreysen slaagde er niet in zich direct te kwalificeren. De wereldkampioen eindigde in de eerste ronde als vijfde in zijn heat. Slechts de beste twee kwalificeerden zich rechtstreeks. Dat deed Lavreysen in de herkansing, die hij met overmacht won. Dat was echter niet de route waarop hij had gehoopt na de inspanning van gisteren, toen hij na een zware strijd ten koste van Jeffrey Hoogland het goud op de sprint veroverde.