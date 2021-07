Leeuwinnen-commentator Jeroen Elshoff positief getest op corona

Het moet een flinke tegenvaller zijn voor Elshoff. Vanochtend kreeg hij tot grote verbazing te horen dat hij positief getest was op het coronavirus. Elshoff, die vanuit Tokio de vaste commentator is bij de wedstrijden van Leeuwinnen, moet daarom tien dagen in quarantaine in het quarantainehotel. Hij is geschrokken en geschokt, maar ‘gezond en vol goede moed.’



Elshoff zat op de inmiddels beruchte KLM-vlucht KL681. Dat was de vlucht waar zowel skateboardster Candy Jacobs als taekwondoka Reshmie Oogink, skiffeur Finn Florijn en de begeleider uit de roeiploeg op zaten, in Tokio allevier positief getest.



Officieel is het volgens NOC*NSF niet vast te stellen waar de bron ligt van de geconstateerde besmettingen, maar de sportkoepel bevestigt dat alle positief geteste atleten en begeleiders met dezelfde vlucht naar Japan vlogen. De qua Nederlandse atleten drukste vlucht die de afgelopen dagen vertrok van Amsterdam naar Tokio.



NOS-sportverslaggever Frank Wielaard zal het commentaar voor de wedstrijd van vanmiddag op zich nemen, zo laat een woordvoerder van de omroep desgevraagd weten.