Leeuwinnen klaar voor kraker: ‘Brazilië laat verdedigend ook wel wat steekjes vallen’

Dit wordt dé pot van de poulefase, beseft de complete selectie. Het treffen tussen de twee sterkste ploegen, zaterdagavond opnieuw in het immense Miyagi Stadion. En dan mag Nederland een heerlijk doelsaldo hebben van +7 en de winnaar van de poule eventueel Amerika (3-0 verloren van Zweden) snel kunnen treffen in het toernooi, dat maakt voor de benadering van deze kraker niets uit. Wiegman: ,,We gaan niet rekenen, dit is pas de tweede wedstrijd. Dus gaan we vol voor de winst.”