LIVE | Bowe vervangt positieve Meyers als VS-vlaggendraagster, coronateller loopt flink op

Videoserie schaats­ploeg Zaanlander | Emotionele achtbaan Melissa Wijfje: ‘Dikke errors in mijn hoofd’

In een exclusieve achtdelige videoserie volgen we topschaatsster Irene Schouten en haar ploeg Zaanlander in een allesbepalende periode richting de Winterspelen in Peking.

1 februari