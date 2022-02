LIVE | Lindsay van Zundert plaatst zich na prima optreden nu al voor de vrije kür

Programma vandaag Olympische Spelen | Wat kan Lindsay van Zundert bij debuut?

De Nederlandse schaatsers hopen via de troostfinales alsnog het brons te pakken, nadat ze kansloos sneuvelden in de halve finales. Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong verloren van Canada, Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker kwamen er niet aan te pas tegen regerend kampioen Noorwegen. In de troostfinales stelden de schaatssers enigszins orde op zaken. De mannen stelden teleur met de vierde plaats.

