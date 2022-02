LIVE | Nederland start matig op ploegenachtervolging, mannen in actie op 500 meter

Ploegenachtervolging Wüst, De Jong en Schouten ‘schrikken’ van mat optreden: ‘Dit was niet goed’

De Nederlandse schaatssters hebben zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de halve finales op het onderdeel ploegachtervolging. Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong wisten in de kwartfinales niet te overtuigen. Het Oranje-drietal zette in de National Speed Skating Oval, in een op het oog vrij ongecontroleerde race, met 2.57,26 de derde tijd neer.

