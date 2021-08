LIVE | Nieuwe olympische dag van start met marathon voor vrouwen

Column Thijs Zonneveld | Sloopbe­drijf Hoogland & Lavreysen verandert in Hoogland vs Lavreysen

12:16 Columnist Thijs Zonneveld schreef over de vrienden Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen die vandaag in de olympische sprintfinale elkaars grootste concurrenten waren. ‘In de voorbereidingen en op de teamsprint hadden ze elkaar nodig, maar ze zijn eergierig en egoïstisch genoeg om nu vooral aan zichzelf te denken.’ Lavreysen pakte het goud, het zilver was voor Hoogland.