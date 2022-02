LIVE | Suzanne Schulting neemt medaille in ontvangst, ijshockey-scheids krijgt stick in gezicht

Hoe de tijd voorbij­ging voor schaats­groot­heid Sven Kramer: ‘Ik heb er alles aan gedaan’

Zijn allerlaatste 5000 meter op de Olympische Spelen in Peking verliep voor Sven Kramer niet zoals gehoopt. Maar na afloop was hij ook realistisch. ,,Ik heb er alles aan gedaan, nergens iets laten liggen. Het is wat het is", aldus de onttroonde kampioen.

6 februari