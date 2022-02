LIVE | Suzanne Schulting schittert bij medaille-uitreiking, bijna tijd voor Kimberley Bos

Op dag 8 van de Olympische Winterspelen in Peking is er nog een medaillekans voor Nederland in het skeleton, nadat de schaatsers bij de 500 meter voor mannen niet mee konden doen om de prijzen. Maar er is uiteraard veel meer eremetaal te verdelen. In dit liveblog mist u niets van alle hoogte- en dieptepunten in China.