Maarten Meiners ontevreden na reuzenslalom: ‘Met twee goede runs was ik echt superblij geweest’

Skiër Maarten Meiners is bij zijn eerste optreden op de Olympische Spelen vooralsnog als 18e geëindigd op de reuzenslalom. De 30-jarige Amersfoorter kwam na twee runs tot een totaaltijd van 2.15,48. Daarmee was hij ruim 6 seconden langzamer dan de Zwitser Marco Odermatt (2.09,35) die het goud veroverde.

Meiners had eerder op de dag met 1.06,03 de 22ste tijd neergezet in de eerste run. Na ruim een uur uitstel vanwege de hevige sneeuwval in Yanqing ging Meiners rond kwart over acht Nederlandse tijd van start voor zijn tweede run. Onder zware omstandigheden maakte hij twee fouten op de Ice River en verloor daarbij veel snelheid. Met 1.09,45 was hij ook duidelijk langzamer dan in de eerste run.

Meiners kon leven met zijn achttiende plaats, maar over zijn eindtijd en vooral zijn tweede run was hij niet helemaal tevreden. ,,Als ik twee goede runs had neergezet was een top 15 mogelijk geweest, dan was ik echt superblij geweest”, zei de skiër.

Volledig scherm Maarten Meiners. © AFP

Meiners vond dat zijn eerste run op de Ice River in Yanqing redelijk stabiel was geweest. Daarmee eindigde hij als 22e. ,,Ik wist echter ook dat ik wat tijd had laten liggen en wilde risico nemen in de tweede run om zo in de top 15 te komen. Ik denk dat dat erin had gezeten als ik constant goede bochten had laten zien. Maar met risico nemen kunnen er ook sneller foutjes ontstaan. Ik ging twee keer bijna onderuit, maar kon nog net doorgaan. Dat kostte echter heel veel tijd.”

Odermatt

Meiners is de eerste Nederlandse skiër die meedoet aan de Olympische Spelen sinds de broers Dick en Peter Pappenheim in 1952. Hij voldeed niet helemaal aan de eisen voor deelname van NOC*NSF, maar de sportkoepel besloot hem op voordracht van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) toch naar China te sturen.

Topfavoriet Odermatt maakte het in de tweede run nog heel spannend, maar verloor niet alles van zijn marge ten opzichte van de Kroaat Zan Kranjec. Het zilver was voor Kranjec, die in de eerste run nog achtste was geworden. De Oostenrijker Stefan Brennsteiner die als nummer 2 aan de tweede run begon, kon die tijd niet vasthouden en zakte ver weg. De Fransman Mathieu Faivre pakte het brons.

Volledig scherm Maarten Meiners. © REUTERS

