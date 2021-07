Marit Bouwmeester jaagt toch weer op goud: ‘Chaos creëren, dan raken mensen van slag’

Henk Grol: ‘Mijn vriendin zei: die slaappil­len gaan de vuilnisbak in of ik ga weg’

29 juli Henk Grol (36) is een man van extremen. Het maakt hem een van de succesvolste Nederlandse judoka’s. In Tokio gaat hij op voor zijn laatste optreden na een ellenlange loopbaan. Iets steekt nog: ,,Diep van binnen had ik nu gewoon minstens wereld- en olympisch kampioen willen zijn.’’