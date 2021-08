Medaillespiegel: Lavreysen en hockeysters brengen Nederland op negen gouden medailles

Harrie Lavreysen en de Nederlandse hockeysters bezorgden Nederland vandaag de achtste en negende gouden medaille. Lavreysen troefde in de sprintfinale zijn goede vriend Jeffrey Hoogland af. Zo pakte TeamNL op de baan goud en zilver. De hockeysters rekenden in de eindstrijd af met Argentinië. Nouchka Fontijn zorgde eerder vandaag voor de eerste medaille van dag (brons). Nederland neemt in de tussenstand nu de achtste positie in.



Op de Spelen van 2000 in Sydney veroverde Nederland 25 medailles. Daarvan was bijna de helft goud van kleur. Naast twaalf gouden plakken pakte Oranje toen negen keer zilver en vier keer brons. Nu bestaat de oogst in Tokio uit zeven gouden, negen zilveren en elf bronzen medailles. Vooralsnog zijn de Spelen van Sydney qua aantal gouden plakken dus wel succesvoller dan nu in Tokio.