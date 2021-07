Medaillespiegel: Nederland dendert top 10 in na waanzinnige oogst

Kanovaar­ster Wegman eindigt knap als zevende in finale

27 juli Kanovaarster Martina Wegman is op de Olympische Spelen als zevende geëindigd op het onderdeel slalom. De 32-jarige Wegman legde in de finale op de wildwaterbaan in Tokio een foutloze heat af in een tijd van 111.33. Ze kon zich hiermee niet mengen in de strijd om de medailles.