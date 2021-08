Medaillespiegel: Nederland met tien keer goud op achtste plek

LIVE | Assist Antony helpt Brazilië aan voorsprong in verlenging tegen Spanje

15:57 Op de vijftiende dag van de Olympische Spelen kwamen weer volop Nederlanders in actie. Mis niets van de prestaties van onze olympiërs in ons liveblog. • Andrea Deelstra (44ste) en Jill Holterman (63ste) lopen marathon uit na ‘idiote omstandigheden’ • Nederlandse waterpolosters eindigen als zesde na pak slaag van Australië • Team USA en Kevin Durant flikken het wéér: Frankrijk verslagen in finale • Bijrol voor golfster Anne van Dam • Lavreysen blijft op koers voor ‘Harries Hattrick’ • Geen medaille voor Havik en Van Schip op koppelkoers • Kwartfinales eindstation Braspennincx op sprint • Derde medaille Sifan Hassan: goud op 10.000 meter • Springruiters vierde in landenwedstrijd • Estafettevrouwen zesde in finale 4x400 meter • Estafettemannen stunten met zilver