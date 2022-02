Nederland heeft nu zeventien medailles behaald bij de Spelen in Peking. In Sotsji kwam de Oranje-formatie op een recordaantal van 24 plakken uit en in Pyeongchang was er twintig keer eremetaal te vieren. De doelstelling van chef de mission Carl Verheijen in Peking was ‘richting de twintig medailles’, maar dat gaat net niet lukken. Op de slotdag ligt er voor Nederland namelijk nergens meer wat te rapen. Desondanks blikt Verheijen met een tevreden gevoel terug.