Medaillespiegel Olympische Spelen | Nederland gaat dag 2 in op de derde plaats

Domper voor skiërs: afdaling afgelast wegens te harde wind

De afdaling voor alpineskiërs op de Olympische Spelen gaat vandaag niet door. De organisatie heeft het eerste onderdeel van het alpine-programma moeten uitstellen vanwege de aanhoudende harde wind in Yanqing, gelegen op zo’n 200 kilometer van Peking. In eerste instantie was de starttijd al twee keer verschoven.

6:51