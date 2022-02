Medaillespiegel Olympische Spelen | Nederland maakt sprongetje na goud Nuis en zilver Krol

Nederland heeft de eerste vier dagen bij de Olympische Spelen nu al zeven medailles behaald. Dat is al bijna eenderde van de twintig plakken die TeamNL vier jaar geleden in totaal verzamelde in Pyeongchang, waar toen de Winterspelen waren.

De twintig medailles van Nederland in Pyeongchang waren in 2018 onderverdeeld in acht gouden, zes zilveren en zes bronzen. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde TeamNL acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus. Chef de mission Carl Verheijen sprak kort voor aanvang van de Spelen de doelstelling uit om ongeveer twintig medailles te willen behalen.