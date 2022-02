Medaillespiegel Olympische Spelen | TeamNL met vier keer goud voorlopig op zesde plek

Nederland staat na zes dagen op vier gouden medailles. Dat is de helft van het totale aantal van de vorige Winterspelen in Pyeongchang (2018). Irene Schouten behaalde donderdag op de 5000 meter haar tweede gouden plak. Eerder won ze in de National Speed Skating Oval de 3000 meter. Ireen Wüst en Kjeld Nuis schreven allebei de 1500 meter op hun naam.



TeamNL behaalde in China verder vier zilveren (schaatsers Patrick Roest (twee keer) en Thomas Krol en shorttrackster Suzanne Schulting) en één bronzen (schaatsster Antoinette de Jong) medaille. Roest moest vrijdag op de tien kilometer zijn meerdere erkennen in Nils van der Poel, die een wereldrecord schaatste.