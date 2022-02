Medaillespiegel Olympische Spelen | TeamNL met zes keer goud op derde plaats

Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof waren vanmiddag in de finale in het Capital Indoor Stadium overtuigend de beste. Ze bezorgden Nederland met overmacht de zesde gouden medaille.



Voor Schulting is het haar derde olympische titel. De 24-jarige Friezin won eerder deze week de titel op de 1000 meter. Vier jaar geleden was ze op die afstand ook al de beste.



Duitsland en Noorwegen voeren na de achtste dag het medailleklassement aan. Nederland kwam bij de Spelen van Pyeongchang uit op acht gouden, zes zilveren en zes bronzen plakken. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde de Oranje-formatie acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus. Beide keren eindigde Nederland als vijfde in het medailleklassement.