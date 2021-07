Medaillespiegel Tokio: Nederland nu buiten de top twintig

Pijnlijke aftocht thuisfavo­riet Osaka na kansloze nederlaag

7:16 Naomi Osaka is uitgeschakeld in de derde ronde van het olympische tennistoernooi. De Japanse favoriete ging met 6-1 6-4 onderuit tegen Markéta Vondrousova. De Tsjechische was in de eerste ronde bedwinger van Kiki Bertens.