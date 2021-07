Merkwaardige blunder hockeyers in verloren kraker met België

VideoDe hockeymannen zijn slecht begonnen aan de Olympische Spelen. Oranje verloor in het bloedhete Tokio kansloos met 1-3 van België. Door een eigenaardige wisselfout stond de ploeg van bondscoach Max Caldas in het laatste kwart even met twaalf spelers in het veld.

Door Natasja Weber

De wisselblunder moest het Nederlands team bekopen met een gele kaart voor aanvoerder Billy Bakker die vijf minuten werd heengezonden. De wedstrijd was toen al gespeeld (1-3). Hoe het opmerkelijke misverstand was ontstaan, konden bondscoach Max Caldas en enkele spelers kort na de wedstrijd niet vertellen. Er wordt in het tophockey doorlopend gewisseld - met meerdere spelers tegelijkertijd - en in dit ingenieuze wisselschema weet elke speler precies wie hij wanneer moet aflossen.

Caldas wilde er na de wedstrijd weinig woorden aan vuil maken. ,,Ja het was een fout. Ik denk dat het kenmerkend was voor deze wedstrijd. We waren niet scherp genoeg en dan wordt zo’n verkeerde keuze sneller gemaakt, denk ik”, aldus de bondscoach die geen schuldige wilde aanwijzen.

Volledig scherm Alexander Hendrickx maakte de drie Belgische treffers. © BELGA

Ook Glenn Schuurman en Billy Bakker hadden geen idee waar wisselfout was ontstaan. ,,Ik had het nog niet in de gaten”, zei Schuurman. ,,De scheidsrechter zag opeens dat we met twaalf man in het veld stonden. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren.”

En zo hield Nederland op meerdere fronten een nare smaak over aan het openingsduel in het ultramoderne Oi Hockey Stadium van Tokio. Hockeyend was het ronduit ondermaats wat Oranje liet zien. De regerend Europees kampioen grossierde in slordige passes en slaagde er niet in druk te zetten op de achterhoede van de Belgen. In de eerste helft gebeurde er - van beide kanten - vrijwel niets opwindends.

Wekker gezet

Op voorhand was Nederland - België natuurlijk een affiche om van te watertanden. Vele Nederlanders hadden hun wekker gezet in de hoop om in de vroege zaterdagochtend een spektakelstuk voorgeschoteld te krijgen. De derby der Lage Landen staat de laatste jaren garant voor tophockey. Het was het duel van de regerend Europees kampioen tegen de wereldkampioen. Het was een herhaling van de WK-finale van 2018 die België op shoot-outs won. En het was de nummer drie van de wereldranglijst (Nederland) tegen de nummer twee.

Na de tegenvallende en gesloten eerste helft brandde het duel pas na rust los. Na vijf minuten spelen in het derde kwart kwam Oranje op voorsprong door een fraaie goal van Jeroen Hertzberger. De Rotterdamse aanvaller liftte de bal - na een sterke actie bij de achterlijn - behendig in het dak van het doel achter doelman Vincent Vanasch van België.

3 goals in 4 minuten

Nederland kon slechts zes minuten van de voorsprong genieten. Toen kreeg de Belgische verdediger Alexander Hendrickx het op zijn heupen. Met drie goals in vier minuten stelde de verdediger van het Nederlandse Pinoké orde op zaken voor de regerend wereldkampioen. Dankzij twee rake strafcorners en tussendoor een benutte strafbal boog Hendrickx binnen vier minuten een 1-0 achterstand voor de Red Lions om in een 1-3 voorsprong.

Volgens Schuurman is er door de nederlaag nog geen man overboord. ,, Na één wedstrijd is er nog weinig aan de hand. We hebben een lange weg te gaan in onze poule. Maar we zullen echt beter moeten spelen, om te beginnen morgen tegen Zuid-Afrika. Onze basistechniek liet vandaag te wensen over en de laatste pass was ook niet goed.”

De 30-jarige international wilde de zware omstandigheden in Tokio niet als excuus gebruiken. ,,Het is zwaar, maar we zijn superfit en België had er natuurlijk ook last van. Eerlijk gezegd vind ik het gezien de hitte niet anders dan een zomers toernooi in Nederland.”

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.