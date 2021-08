Mislopen halve finale Oranje afgang voor de grootste hockeynatie ter wereld

Fiasco hockeyers: snelle aftocht na dramati­sche shoot-outs tegen Australië

7:02 De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de Olympische Spelen in Tokio. Tegen topfavoriet Australië had het bij vlagen sterk spelende Oranje lange tijd zicht op een stunt, maar boog het pas na shoot-outs het hoofd. Daarin miste Oranje drie shoot-outs. Het is voor het eerst sinds 1984 dat Nederland voor de halve finale van een olympisch toernooi sneuvelt.