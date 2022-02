Nederlandse vrouwen grijpen op 500 meter naast medaille, Jackson maakt sprookje waar

Leerdam kwam in rit 7 als eerste Nederlandse vrouw in actie. De specialiste op de 1000 meter zette met 37,33 een prima tijd neer en was slechts 0,11 seconde van haar persoonlijke record verwijderd, maar kwam niet in de buurt van de 37,12 van Takagi, die al in de vierde rit de voorlopig snelste tijd neerzette. Een stunt leek lange tijd in de maak, want Takagi - vooral kanshebster op de langere afstanden - bleek een ware toptijd te hebben neergezet. De Nederlandse vrouwen beten zich allemaal stuk.



Want na Leerdam kwamen Michelle de Jong (37,97) en Femke Kok (37,39) ook niet in de buurt van de tijd van de Japanse. Leerdam mocht nog even dromen van een bronzen plak, maar wist na de dertiende rit toen Angelina Golikova de tweede tijd neerzette dat er geen medaille meer in zat. De toptijd van Takagi stond nog steeds, maar toen kwam Jackson de baan op. Met scherpe, rake klappen stopte de klok na 37,04 en was goud bijna een feit. Alleen Olga Fatkulina en Andzelika Wojcik konden haar in de slotrit nog van olympisch goud houden, maar dat gebeurde niet.

Daarmee is het script voor een mooie film geschreven. Jackson, afkomstig uit het skeeleren en in het begin van het seizoen oppermachtig in de wereldbekerwedstrijden, begon met schaatsen in de Hollandse polder en zou aanvankelijk helemaal niet naar de Spelen gaan. Op de trials beging ze een misslag en verloor ze haar enige kans op een ticket voor Peking. Haar landgenote Brittany Bowe was vrijgevig en gaf haar startbewijs aan haar jongere landgenoot. Bowe mocht door meerdere afmeldingen overigens alsnog zelf deelnemen. ,,Het voelt alsof ik goud heb gewonnen”, zei Bowe na de winst van Jackson. ,,Maar ik wil dat dit moment van Erin is. Ik heb er een rol in gespeeld, maar zij heeft het gedaan. Geweldig.”

Geen medaille voor Nederlandse vrouwen

De Nederlandse vrouwen werden uiteindelijk vijfde (Leerdam), zesde (Kok) en dertiende (De Jong). ,,Ik denk dat het nog harder had gekund", blikt Leerdam terug. ,,Er was wat gedoe voor de start en dat is achteraf wel jammer. Ik denk niet dat het mij van mijn stuk heeft gebracht, maar het heeft misschien wel onbewust meegespeeld", zegt Leerdam over het moment vlak voor haar race. Haar start werd met twee minuten uitgesteld. ,,Maar mijn opening was goed en het rondje ook, het hardst van iedereen. Daar gaat het ook om, want ik wil natuurlijk een goede 1000 meter rijden", aldus Leerdam. ,,Het niveau is hier heel hoog. Ik ben blij dat ik er dichtbij zit, maar dan is het wel jammer dat ik geen medaille pak.”

Kok werd vooraf bestempeld als favoriete, maar stelde met een zesde plek teleur. ,,Het voelt voor mij alsof ik de tijd van Jackson ook had kunnen rijden, daar baal ik echt van. De hele week voelde ik me zó goed, en dan maak je zoveel missers tijdens de race, dat is echt kloten", kijkt een emotionele Kok terug. ,,Waar het door komt? Geen idee. Ik had er veel zin in en was niet zenuwachtig. Het is gewoon pech.”

