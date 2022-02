Net geen stunt Michelle Dekker op parallelreuzenslalom: ‘Nooit verwacht om medailles mee te doen’

De 25-jarige Nederlandse zag in de kwartfinales in het Genting Snow Park in Zhangjiakou haar Oostenrijkse opponente Julia Dujmovits onderuit gaan. In de achtste finale was Dekker even daarvoor 3 honderdsten van een seconde rapper dan Sofia Nadyrsjina uit Rusland. In de halve eindstrijd was de Tsjechische titelverdedigster Ester Ledecka een maatje te groot, waarna ook Kotnik in de strijd om het brons te sterk was. Dekker nam tegen zowel Ledecka als Kotnik veel risico en ging onderuit.

,,Superzonde. Het is mooi dat ik vierde ben geworden, want ik had vooraf nooit verwacht om de medailles mee te doen. Maar het is zuur dat je zo dichtbij bent en dan toch een medaille misloopt", zei Dekker bij de NOS. Het meest trots was ze op haar run tegen de Russische Nadyrsjina. ,,Iemand die het hele seizoen al domineerde en podiums pakte dus dat was een superrun. Mooi om daar van te winnen en ik ben ook echt trots op die run", aldus Dekker.

Volledig scherm Michelle Dekker. © AFP

Tegen Ledecka, die uiteindelijk haar olympische titel prolongeerde door in de finale van de Oostenrijkse Daniela Ulbing te winnen, nam Dekker naar eigen zeggen veel risico. ,,Tegen Ester is het een kwestie van ‘alles of niks'. Een beetje bijblijven en veilig rijden, daar red je het niet mee. Je moet dan voor duizend procent gaan en dat deed ik, maar dat pakte jammer genoeg niet goed uit. Maar geen schande om daar van te verliezen", vond Dekker, die uiteindelijk ook in de strijd om het brons het onderspit moest delven. ,,We zaten goed naast elkaar. Ik reed iets achter en moest dus risico nemen om dat goed te maken. Toen ging ik iets te veel hangen en vloog ik eruit.”

Dekker steeg met het bereiken van de halve finales boven zichzelf uit. De Zoetermeerse bereikte in de voorbije kwalificatieperiode bij wereldbekerwedstrijden vier keer de achtste finales en één keer de kwartfinale op de parallelreuzenslalom. Daarmee voldeed ze slechts deels aan de kwalificatie-eisen. NOC*NSF liet haar toch naar Beijing gaan, omdat de Nederlandse Ski Vereniging de bond ervan kon overtuigen dat Dekker in haar huidige vorm kon doordringen tot de finalerondes.

Ze deed voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Bij de Spelen van Sotsji in 2014 haalde ze met een 22ste plaats de achtste finales niet. Vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang greep ze met 1 honderdste van een seconde naast een plek in de achtste finales en werd ze zeventiende.

Bij de mannen won de Oostenrijker Benjamin Karl het goud. Tim Mastnak uit Slovenië werd tweede en de bronzen medaille ging naar de Russische sporter Victor Wild.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Michelle Dekker. © REUTERS