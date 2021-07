Niek Kimmann met scheur in knie naar sensationeel goud: ‘Ik snap er geen fluit van’

VideoBMX’er Niek Kimmann heeft op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille gegrepen. De 25-jarige fietscrosser uit Lutten was in de finale op het Ariake Urban Sports Park verreweg de sterkste. De Brit Kye Whyte pakte zilver, de Colombiaan Carlos Alberto Ramirez Yepes het brons.

Quote Ik was zo gaar de laatste dagen, dat ik telkens bang was dat ik ingehaald zou worden Niek Kimmann Kimmann kwam maandag tijdens een training nog in botsing met een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in de knie op. ,,Na de training had ik weer pijnstillers gepakt en die sloegen heel slecht op mijn maag", zei Kimmann voor de camera van de NOS.

,,Ik had echt buikkramp, dus toen de eerste race 45 minuten werd uitgesteld, kwam me dat wel goed uit. De halve finales gingen goed. Het was afzien, maar het ging goed. En toen stond ik in de finale. Mensen als Twan en Joris (Van Gendt en Harmsen, red.), die normaal mijn concurrenten zijn, hebben me zo enorm geholpen. Ik hoefde bij wijze van spreken maar in mijn vingers te knippen en ik kreeg water.”

Bekijk hieronder de reactie van Niek Kimmann.

Titelverdediger Connor Fields miste de finale. De Amerikaan was in de halve finales hard gevallen en werd per brancard afgevoerd. De bond van zijn land meldde later dat Fields bij bewustzijn was, maar kon nog niks zeggen over de aard van zijn blessures. Ook de twee andere Nederlanders, regerend wereldkampioen Twan van Gendt en Joris Harmsen, misten de finale.

Kimmann startte steeds aan de buitenkant en zorgde er met een versnelling op het eerste rechte stuk voor dat hij als eerste door de eerste bocht ging. Dat lukte hem in de finale ook. Kimmann gaf zijn koppositie daarna niet meer af op de lange olympische baan.

Volledig scherm Niek Kimmann met het goud. © AP

,,Toen stond ik op het startdeck. En toen dacht ik: om mij heen is zoveel poespas. Dat moet je gewoon even uitschakelen en als het hek naar beneden gaat hard trappen. Toen kwam ik de eerste bocht uit en ik dacht: wat gebeurt me hier? Maar ik was zo gaar de laatste dagen, dat ik telkens bang was dat ik ingehaald zou worden. En toen kwam ik over de lijn, en ja: tsjonge, ik snap er nog steeds geen fluit van hoe dit allemaal kan", zei Kimmann.

Met de zege schreef Kimmann ook nog eens geschiedenis. Hij bezorgde Nederland het eerste olympisch goud in het BMX’en. Vijf jaar geleden op de Spelen van Rio eindigde hij als zevende in de finale, waarin landgenoot Jelle van Gorkom toen zilver pakte. In 2012 was de primeur voor Laura Smulders die in Londen brons veroverde. Dat deed haar zus Merel haar in Tokio na, kort nadat Kimmann zijn gouden race had gereden.

Volledig scherm Niek Kimmann. © ANP

Volledig scherm Niek Kimmann. © AFP

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.