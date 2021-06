Nieuw-Zeelandse gewichthefster is eerste transgenderatleet op de Spelen

Transgenderatleet Laurel Hubbard is geselecteerd voor het Nieuw-Zeelandse vrouwenteam dat uitkomt op de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft het olympisch comité van het land maandag bekendgemaakt. De 43-jarige Hubbard zal uitkomen op het onderdeel gewichtheffen. Ze wordt de eerste transgender die deelneemt aan de Spelen.

,,Ik ben dankbaar en nederig door de vriendelijkheid en steun die mij door zoveel Nieuw-Zeelanders is gegeven’’, zei Hubbard in een verklaring.

Hubbard nam deel aan wedstrijden bij de mannen voordat ze in 2013 van geslacht veranderde. Als man bereikte ze echter nooit de internationale top. Na haar geslachtsverandering bleek ze als vrouw wel mee te kunnen doen op het allerhoogste niveau. Op het wereldkampioenschap in 2017 werd ze tweede in de superzwaargewichtklasse.

Quote Het is een lachertje Belgische gewichthefster Anna Vanbellinghen De regelgeving voor de deelname van transgenders aan de Olympische Spelen is in 2015 aangepast door het IOC. Sindsdien is het voor atleten die een geslachtsverandering van man naar vrouw ondergingen, toegestaan om mee te doen in de vrouwencategorie. Voorwaarde is dat het testosteronniveau minstens twaalf maanden onder de tien nanomol per liter moet zitten. Deze regel wordt gevolgd door de internationale federatie voor gewichtheffen IWF. Voor sporters die als vrouw geboren zijn, maar willen meedoen aan de mannencategorie gelden geen aanvullende voorwaarden.

Ondanks dat haar testosteronwaardes onder de vereiste drempel liggen, zeggen critici dat ze tal van fysieke voordelen heeft, omdat ze als man is opgegroeid. Zij vinden dat haar aanwezigheid in de competitie oneerlijk is voor de andere vrouwelijke atleten.

Kritiek

Onder anderen de Belgische gewichthefster Anna Vanbellinghen, een belangrijke rivale van Hubbard in de +87 kg-categorie, zei drie weken geleden al tegen de olympische nieuwswebsite Inside the Games dat de Nieuw-Zeelandse een oneerlijk voordeel zal hebben. ,,Het is een lachertje. Iedereen die gewichtheffen op hoog niveau heeft beoefend, weet dat deze specifieke situatie oneerlijk is voor de sport en de atleten’', zei Vanbellinghen, die daarbij benadrukte dat ze de transgendergemeenschap een warm hart toedraagt en dat haar opmerkingen geen persoonlijke kritiek op Hubbard waren.

,,We erkennen dat genderidentiteit in de sport een zeer gevoelige en complexe kwestie is die een evenwicht vereist tussen mensenrechten en eerlijkheid op het speelveld’’, zei hoofd Kereyn Smith van het Nieuw-Zeelandse olympisch comité in een verklaring. ,,In ons team heerst een sterke cultuur van ‘manaaki’ (respect) voor iedereen.’’

Bekijk hieronder onze video's in aanloop naar de OIympische Spelen.