NOC*NSF staat achter IOC: niet protesteren bij olympische race

Door Rik Spekenbrink Een bekrompen gedachte van een organisatie die ver van de maatschappij staat. Dat zei onder anderen atletenmanager Jos Hermens tegenover deze website over de IOC-regel dat voor politiek (en commercie) geen ruimte is op de Olympische Spelen. Racisme is bovendien geen politiek, betoogde marathonloper Abdi Nageeye. Internationaal was ook veel kritiek voor het IOC, juist in een tijd waarin veel sporters van naam zich laten horen in het racismedebat. ,,Dit gaat over mensenrechten.”

Als voorbeeld werd nog aangehaald hoe snowboardster Cheryl Maas in 2014 op de Winterspelen van Sotsji een handschoen droeg in regenboogkleuren, en die ook duidelijk toonde toonde voor de camera. Toen ze na afloop door het IOC werd bevraagd, vertelde Maas dat er geen politiek statement achter gezocht moest worden, het was gewoon haar favoriete handschoen. Die uitleg werd geaccepteerd. Later bekende Maas overigens wel degelijk een inhoudelijke boodschap aan het homo-onvriendelijke gastland Rusland te hebben willen uitdragen. Maar, met andere woorden: er wordt uiteindelijk altijd gekeken naar de ernst van een eventuele ‘overtreding’.

NOC*NSF gaat overigens proberen zicht- en hoorbaarder te zijn in het huidige debat over racisme. Van Zanen: ,,Ik betrap mezelf erop soms te denken: dat doen we in Nederland niet. Want ik hoor geen apengeluiden op de tribunes van het handbal of schaatsen. Maar door de verhalen van atleten die we nu horen en lezen, worden we bewust van het feit dat het dus wel degelijk bestaat. We moeten zorgen voor een open cultuur in de gehele Nederlandse sport.”