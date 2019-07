Nog een jaar tot de Spelen in Tokio, maar bij deze sporters brandt het vuur al

Japanse superfan Spelen sterft jaar voor Tokio

18 maart Een jaar voordat de Olympische Spelen zijn land aandoen is superfan Naotoshi Yamada overleden. Yamada was beroemd in Japan omdat hij sinds 1964 elke zomereditie van de Olympische Spelen bezocht. De Japanse zender NHK meldde dat hij vorige week na hartfalen op 92-jarige leeftijd is overleden.