Nooit vertoond: met goud op vijf Winterspelen is Ireen Wüst de beste ooit

Wüst pakte bij haar olympische debuut op de Spelen van 2006 in Turijn goud op de 3000 meter. Vier jaar later in Vancouver werd ze olympisch kampioene op de 1500 meter, bij Sotsji 2014 won ze de 3000 meter en ploegenachtervolging. Op haar vierde Spelen, in 2018 in Pyeongchang, was Wüst weer de beste op de 1500 meter en ze prolongeerde haar titel maandag in Peking. Daarnaast heeft ze ook nog vijf zilveren en een bronzen medaille veroverd op de Spelen.