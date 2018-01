Noord- en Zuid-Korea onder één vlag bij openingsceremonie Spelen

Dat werd vandaag in een gezamenlijke verklaring die werd uitgebracht in Seoul gemeld, aldus persbureau Reuters. De laatste keer dat de Koreaanse atleten en officials onder de unificatievlag optraden bij de openingsceremonie was bij de Spelen in Turijn in 2006. Noord- en Zuid-Korea zijn sinds vorige week in gesprek in de gedemilitariseerde zone tussen de beide landen, onder meer over de rol van Noord-Korea bij de Spelen die in februari beginnen.



De Korea's maakten verder bekend dat het land van dictator Kim Jong-Un een delegatie van 550 mensen over de zuidergrens stuurt, met onder anderen 230 cheerleaders, 140 artiesten en dertig taekwondoërs die een demonstratie zullen uitvoeren. Naar verwachting komt die equipe op 25 januari aan in Zuid-Korea.

IJshockeyteam

Het voorstel voor een gezamenlijk ijshockeyteam komt uit de koker van Zuid-Korea. Een official liet gisteren aan Reuters weten dat het idee bij de speelsters niet bepaald warm werd ontvangen. ,,Ze zijn woedend over dit absurde idee. We zijn werkelijk sprakeloos dat de regering ons team er zomaar heeft uitgepikt en onze speelsters heeft gevraagd samen te spelen met totale vreemdelingen'', aldus de official, die anoniem wenste te blijven.



,,We vinden dat de regering zijn macht misbruikt om politiek gewin te halen uit de Olympische Spelen. Voor de Zuid-Koreaanse speelsters is deelname aan de Spelen een droom; ze hebben er alles voor gedaan om een plek in de olympische selectie te bemachtigen. Een aantal van die plekken dan zomaar afstaan aan Noord-Koreaanse speelsters is oneerlijk.''

Kunstschaatsers

Vorige week werd al overeengekomen dat Noord-Koreaanse sporters 'gewoon' welkom zijn in Pyeongchang. Vooralsnog zijn twee kunstschaatsers formeel de enigen die zich namens Noord-Korea hebben geplaatst voor de Spelen, Ryom Tae-Ok en Kim Ju-sik. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beslist komend weekend over de voorwaarden waaraan Noord-Koreanen moeten voldoen voor deelname aan de Spelen. Noord-Korea is namelijk veel te laat voor de inschrijving, waardoor het IOC tijd nodig heeft om te bepalen hoeveel atleten en officials kunnen worden toegelaten. Wel was het comité opgetogen over het groen licht voor deelname van de Noord-Koreanen.



De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op 9 februari.