Noord-Korea met 22 atleten naar Winterspelen

Het IOC is ook akkoord dat Zuid-Korea en Noord-Korea onder één vlag meedoen aan de openingsceremonie op vrijdag 9 februari. Beide landen hadden daar onderling al een akkoord over gesloten. Noord-Korea en Zuid-Korea betreden het stadion onder de naam 'Korea'. De vlag wordt gedragen door twee sporters, van elk land één. Het overleg met het IOC was noodzakelijk, omdat Noord-Korea te laat was met het inschrijven van atleten. Het vrouwenijshockeyteam zal bestaan uit speelsters uit Zuid-Korea en Noord-Korea. Naast de 22 atleten stuurt Noord-Korea onder meer 24 officials en 21 mediavertegenwoordigers naar de Spelen.

Oprechte dank

Na een paar uur was het overleg al klaar. IOC-voorzitter Thomas Bach sprak ,,oprechte dank'' uit aan de regering van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un voor het mogelijk maken van de overeenkomst. ,,Dit is een groot moment voor de olympische beweging. De bijeenkomst van vandaag laat zien dat sport altijd bruggen bouwt. De Olympische Spelen in Pyeongchang hebben de deur op een kier gezet voor een vreedzame dialoog tussen Zuid-Korea en Noord-Korea'', zei Bach. ,,Deze overeenkomst was enkele weken terug onmogelijk geweest. Het is een mijlpaal.''