Olympisch kampioene Irene Schouten: stronteigenwijs én keihard voor zichzelf

Olympische gids Programma Olympische Spelen in Peking: op deze dagen en tijden komen de troeven van TeamNL in actie

Check hier onze gids met de belangrijkste evenementen en disciplines van alle Nederlandse troeven op de Olympische Spelen in Peking. Alle aanvangstijden op zijn Nederlandse tijden. Dit is een selectie uit het complete programma. Het complete programma is hier te vinden.

4 februari