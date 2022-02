Olympische deceptie voor shorttrackers, geen medaille voor Sjinkie Knegt: ‘Ik heb het zó verknalt’

De aflossing

Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes en Jens van ‘t Wout werden vervolgens op de 5000 meter relay ook uitgeschakeld. De Nederlandse ploeg lag in de tweede halve eindstrijd in het Capital Indoor Stadium lang op koers, maar De Laat liet zich in de slotronde verrassen. ,,Ik heb het zó verknalt", snikte De Laat na de finish bij de NOS. De slotrijder werd getroost door zijn ploeggenoten, maar oogde ontroostbaar. ,,We hebben een goede relay gereden, het ging geweldig, maar die laatste rondes zijn zo fucking moeilijk. Het lukte me niet die Koreaan af te houden. Ik heb het gewoon echt verneukt.”

,,Dit is gewoon zwaar klote", reageerde Knegt. ,,We hebben gestreden voor wat we waard waren, maar we worden op de lijn geklopt. Daar is niks aan te doen. We hebben vooraf gekozen voor deze volgorde en daar stonden we allemaal achter. Dus er is niks aan te doen.”