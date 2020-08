Olympische vlam is weer te zien als ‘steuntje in de rug voor de atleten’

De vlam werd begin maart ontstoken in het Griekse Olympia. Vanwege de coronacrisis gebeurde dat zonder publiek, net als bij de fakkeloverdracht. De vlam arriveerde op 20 maart in Japan. De geplande fakkelestafette door het land kwam er echter niet, omdat Japan en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) enkele dagen later besloten om de Spelen een jaar uit te stellen. De vlam werd nog een tijdje in Fukushima aan het publiek getoond, maar begin april gingen ook daar de deuren dicht vanwege het virus.



Het is de bedoeling dat volgend jaar alsnog zo'n 10.000 estafettelopers de vlam overal in Japan laten zien. Als symbool van hoop wordt de vlam de komende maanden in Tokio getoond aan het publiek, in het museum vlakbij het Olympisch Stadion. Bezoekers moeten omgerekend zo'n 4 euro betalen om naar binnen te kunnen.