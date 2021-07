Oppermachtige Kiran Badloe al voor medalrace vrijwel zeker van goud: ‘Nog even focus houden’

Badloe begon de dag voor de kust van Enoshima met een vijfde plaats in de tiende race, maar was in de volgende twee races oppermachtig. Hij won ze met overmacht en zette zijn voornaamste concurrent, Thomas Goyard, daarmee in het klassement al op een achterstand van negentien punten. Ondanks de dubbele punten die overmorgen in de medalrace te verdienen zijn, is het voor de Fransman rekenkundig niet meer mogelijk om Badloe te achterhalen.



Het enige gevaar voor de Nederlander schuilt nog in een eventuele diskwalificatie in de medalrace. Ook ziekte zou roet in het eten kunnen gooien, want deelname aan de medalrace is vereist om het goud op te kunnen halen.